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Повітряні Сили ЗСУ знищили вісім крилатих ракет російських окупантів

Ворог наносить ракетні удари з повітря, зокрема - із Білорусі.

Повітряні Сили ЗСУ знищили вісім крилатих ракет російських окупантів
Архівне фото
Фото: Крим Реалії

У вівторок, 5 квітня, підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил збито вісім крилатих ракет російських окупантів.

Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Як ми уже повідомляли раніше, ворог змінив тактику ведення бойових дій у повітрі: намагається не входити в зону ураження нашої ППО, і не йде на прямий контакт із винищувачами. Натомість наносить ракетні удари з повітря, зокрема із повітряного простору Білорусі", - йдеться в повідомленні.

Авіація Повітряних Сил продовжує підтримувати дії наземних військ Сил оборони, наносячи повітряні удари по окупантах.

Нагадаємо, за тиждень зенітні ракетні війська знищили понад 30 повітряних цілей ворога.

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