У прифронтових містах України почали роздавати безкоштовні продуктові набори, - Шмигаль

В Україні почали реалізацію програми безкоштовної роздачі продуктових наборів у прифронтових містах України.
Про це повідомив на засіданні Кабміну прем'єр-міністр Денис Шмигаль, йдеться на сайті уряду.
Уже роздали майже 200 тисяч таких наборів із продуктами та засобами гігієни, найбільше - в Київській, Донецькій, а також Харківській та областях.
"Усього сформуємо майже 12 млн таких наборів. Вже закупили 133 тисячі тонн продовольства на майже 4 млрд грн. Купуємо все по максимуму в українських виробників. Завантажуємо українські підприємства замовленнями. Усім максимально допомагаємо", - повідомив Шмигаль.
Прем'єр додав, що українські торговельні мережі отримають можливість залучити пільгові кредити до мільярда гривень терміном на рік під 5%. Для цього на засіданні КМУ ухвалили необхідне рішення. Воно дозволить поповнити обігові кошти, не закривати магазини і вчасно розраховуватися за продукти з українськими виробниками.
Шмигаль пообіцяв, що держава допомагатиме магазинам, бо розуміє, що вони зіштовхнулися з низкою форс-мажорів і проблем.
Нагадаємо, днями в КМДА повідомили, що з початку повномасштабного російського вторгнення жителі столиці отримали понад 47 тисяч продуктових наборів та біля 42 тисяч гарячих обідів.