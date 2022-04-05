У прифронтових містах України почали роздавати безкоштовні продуктові набори, - Шмигаль

Майже 200 тисяч таких наборів із продуктами та засобами гігієни вже роздано. Найбільше — в Донецькій, Харківській та Київській областях.

В Україні почали реалізацію програми безкоштовної роздачі продуктових наборів у прифронтових містах України.

Про це повідомив на засіданні Кабміну прем'єр-міністр Денис Шмигаль, йдеться на сайті уряду.

Уже роздали майже 200 тисяч таких наборів із продуктами та засобами гігієни, найбільше - в Київській, Донецькій, а також Харківській та областях.

"Усього сформуємо майже 12 млн таких наборів. Вже закупили 133 тисячі тонн продовольства на майже 4 млрд грн. Купуємо все по максимуму в українських виробників. Завантажуємо українські підприємства замовленнями. Усім максимально допомагаємо", - повідомив Шмигаль.

Прем'єр додав, що українські торговельні мережі отримають можливість залучити пільгові кредити до мільярда гривень терміном на рік під 5%. Для цього на засіданні КМУ ухвалили необхідне рішення. Воно дозволить поповнити обігові кошти, не закривати магазини і вчасно розраховуватися за продукти з українськими виробниками.

Шмигаль пообіцяв, що держава допомагатиме магазинам, бо розуміє, що вони зіштовхнулися з низкою форс-мажорів і проблем.

Нагадаємо, днями в КМДА повідомили, що з початку повномасштабного російського вторгнення жителі столиці отримали понад 47 тисяч продуктових наборів та біля 42 тисяч гарячих обідів.