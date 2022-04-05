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Чорнобильську АЕС взяли під свій контроль підрозділи Нацгвардії України

Наразі перевірять безпеку майданчика, радіаційний стан приміщень та об'єктів станції, а також забезпечать ротацію персоналу.

Чорнобильську АЕС взяли під свій контроль підрозділи Нацгвардії України

5 квітня на Чорнобильську атомну електростанцію прибули підрозділи Національної гвардії України, вони взяли об’єкт під свою охорону.

Про це повідомили на Facebook-сторінці ДСП "Чорнобильська АЕС".

Нацгвардійці забезпечуватимуть охорону та оборону ядерних установок, а також фізичний захист ядерних матеріалів.

В держспецпідприємстві зазначили, що серед важливих завдань, які необхідно виконати на АЕС, - це перевірити безпеку майданчика, його транспортну інфраструктуру а також радіаційний стан приміщень та об‘єктів станції, де перебували окупанти.

Керівництво ЧАЕС наголосило - дуже важливо провести ротацію персоналу зміни. Це 46 добровольців-працівників, які відправилися на майданчик ЧАЕС внаслідок ротації персоналу 20 березня, а також 13 працівників, які продовжують перебувати на робочих місцях вже близько 1000 годин від початку окупації станції.

Нагадаємо, 24 лютого російські війська увійшли в зону ЧАЕС з боку Білорусі. Після жорсткого бою українські військові втратили контроль над територією атомної електростанції.

Українська розвідка згодом повідомила, що Росія готує на ЧАЕС провокації, від яких може постраждати не лише Україна, й Європа.

Під час свого перебування російські окупанти знову пошкодили електролінію до Чорнобильської атомної електростанції та міста Славутич. В Чорнобильській зоні зафіксували лісові пожежі, МАГАТЕ повідомило про підвищену концентрацію цезію.

31 березня окупанти покинули ЧАЕС, підписавши "Акт приёма и передачи охраны" станції, а також взяли в полон українських нацгвардійців.

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