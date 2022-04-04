Українські атомні станції працюють стабільно, – Енергоатом

Станом на 09:00 4 квітня діючі атомні електростанції України стабільно виробляють електричну енергію. Їхня сумарна поточна потужність забезпечує необхідні обсяги електроенергії для потреб країни.

Про це повідомив Телеграм-канал “Енергоатому”.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках атомних станцій і прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм.

В умовах війни головним пріоритетом для НАЕК «Енергоатом» є питання безпеки ядерних установок. Тому основне обладнання реакторних відділень енергоблоків, приміщень і будівель електростанцій, периметри захищених зон та прилеглих територій, а також особливо важливих об’єктів АЕС за межами їхніх захищених зон перебувають під посиленим наглядом і контролем.

“Запорізька АЕС і місто Енергодар вже чотири тижні захоплені та контролюються російськими військовими, але всі енергоблоки ЗАЕС обслуговуються українським персоналом. Ротація працівників відбувається. На вході до станції всіх ретельно перевіряють озброєні загарбники, всі технічні рішення по станції персонал змушений погоджувати з їхнім командиром. Поки люди не мають можливості спокійно працювати й повноцінно відпочивати (а це неможливо в умовах окупації), ядерна та радіаційна безпека – під загрозою”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Всесвітня асоціація ядерних операторів переводить усі українські атомні електростанції до Паризького центру. Раніше вони входили до московського центру ВАО АЕС.

Вчора стало відомо, що на території Чорнобильської атомної електростанції перебувало близько тисячі російських військових, у місті Чорнобиль - до 500 солдатів. Головний їхній штаб знаходився на території ЧАЕС.

29 березня у Держатомрегулюванні заявили, що достовірної інформації про стан ядерних установок на майданчику Запорізької АЕС немає.