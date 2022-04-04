Рашисти вбили марафонця з "Книги рекордів України" Сергія Проневича

Спортсмен загинув у Боромлі на Сумщині. Тіло знайшли через тиждень після звільнення.

У Боромлі Сумської області окупанти вбили марафонця з "Книги рекордів України" Сергія Проневича.

Про це повідомила керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

"Приголомшила страшна звістка про хлопця із Сумщини, якого катували та вбили російські військові. Його тіло було знайдено вже після звільнення Боромлі, через тиждень після зникнення. Неймовірно важко про це писати, але ним виявився рекордсмен України Сергій Проневич", – написала Вєтрова у фейсбуці.

Рекорд Проневича був внесений д о Національного Реєстру Рекордів у 2019 році. У повній військовій амуніції Сергій пробіг марафонську дистанцію за 4 години 36 хвилин.

"Найкращі люди країни, цвіт і надія нації, розтоптана брудним чоботом… Вірю, що прийде час і кожен з цих злочинців відповість за смерть Сергія - перед судом, перед українцями і перед Богом. Вічна слава Герою", – додала Лана Вєтрова.

Нагадаємо, 1 квітня, після звільнення Київщини від російських окупантів, знайшли тіло документаліста і фотографа Макса Левіна. За повідомленням прокуратури, журналіст був убитий двома пострілами зі стрілецької зброї. Максим у супроводі Олексія Чернишова, військовослужбовця та в минулому фотографа, відправились у Гуту Межигірську 13 березня документувати наслідки російської агресії. Вони залишили машину та пішли в бік села Мощун. З того часу зв'язок з чоловіками зник.

Пізніше стало відомо, що в районі, де Макс збирався працювати, розпочались інтенсивні бойові дії.