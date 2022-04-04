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​Двоє волонтерок загинули на Луганщині внаслідок мінометного обстрілу

Жінки видавали гуманітарну допомогу мешканцям Новодружеська.

​Двоє волонтерок загинули на Луганщині внаслідок мінометного обстрілу
Фото: facebook.com/odalug

У неділю, 3 квітня, російські війська з мінометів обстріляли Новодружеськ Луганської області. Загинули дві волонтерки.

Про це вранці 4 квітня повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

"Волонтери займалися видачею гуманітарною допомоги місцевим мешканцям. Щодня, попри ворожий вогонь, приходили на місце збору та забезпечували людей їжею та необхідними речами. Так було й учора, доки не прилетіла міна. До речі, одна із загиблих врятувала життя колезі, прикривши її собою, коли розпочався російський обстріл міста. Вічна пам’ять", – написав Гайдай у фейсбуці.

Через російське вторгнення за минулу добу на Луганщині сталося займання двох багатоповерхівок в Сєвєродонецьку, полум’ям було охоплено кілька приватних будинків у Новодружеську.

Голова ОВА повідомив, що на Луганщині та Донеччині за добу відбито сім атак ворога, знищено дві одиниці броньованої техніки, 43 військові автомобілі та міномет противника з розрахунком. Підрозділи ППО збили два літаки, один безпілотний літальний апарат, а також підбили російський літак.

Загалом уже цього тижня військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 51 ворожу атаку: знищили 46 танків, 92 одиниці броньованої та 87 автомобільної техніки, 27 артилерійських систем, 10 безпілотних літальних апаратів, чотири літаки та крилату ракету противника.

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