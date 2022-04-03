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Силам спеціальних операцій ЗСУ вдалося захопити російський "Бук"

Ворожий зенітно-ракетний комплекс ще працює та послужить українським захисникам.

Силам спеціальних операцій ЗСУ вдалося захопити російський "Бук"
Фото: Міністерство оборони

Силам спеціальних операцій ЗСУ вдалося захопити російський ЗРК "Бук". Про це повідомляє Міністерство оборони України. 

"Під час проведення спеціальної розвідки та пошуково-ударних дій в районі одного з населених пунктів, вояки виявили російський ЗРК "Бук". Поруч із покинутим зенітно-ракетним комплексом був схрон росіян, в якому вони сховали боєприпаси, зброю та спорядження", - йдеться у повідомленні. 

Фото: Міністерство оборони

Фото: Міністерство оборони

Фото: Міністерство оборони

Нагадаємо, що протягом доби на Донеччині та Луганщині українські військові знищили два ворожих літаки та підбили російський Іл-22

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