Увечері окупанти обстріляли Слобідський район Харкова, 7 людей загинуло, 34 поранені (оновлено)

Увечері неділі, 3 квітня, окупанти обстріляли Слобідський район Харкова. Є загиблі та постраждалі серед мирного населення.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"На зараз 23 постраждалих, серед них є діти. Інформація про кількість ще встановлюється", – написав він у телеграм-каналі.

За словами керівника ОВА, наразі є загрози ракетних ударів у Лозівській громаді, владі рекомендовано евакуйовувати населення. Завтра лозівчан планують перевезти електропоїздом у напрямку Полтавської області.

По області найгарячіше в Ізюмському напрямку, там ЗСУ ведуть активні бої з окупантами. "Саме сьогодні в районі Ізюма повітряні сили ЗСУ збили російський бомбардувальник Су-34. Пілота взяли в полон", – зазначив Синєгубов.

Голова Харківської ОВА повідомив, що область отримала від уряду Польщі понад 600 тонн продуктів харчування. Вже розпочали розподіл вантажів на громади області.

Оновлення. Унаслідок ударів по Слобідському району Харкова, за попередньою інформацією, загинуло 7 людей. 34 особи отримали поранення, серед них троє дітей, повідомляє обласна прокуратура.

"За даними слідства, 3 квітня 2022 року близько 18 години російські окупанти обстріляли житлові будинки у Слобідському районі м. Харкова. Внаслідок цього пошкоджено близько десяти будинків та тролейбусне депо", – сказано в повідомленні.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).