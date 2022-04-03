Місто зазнавало постійних руйнувань, обстрілів та бомбардувань. Люди жили в страху.

Проєкт "Український свідок" показав, як мешканці міста Тростянець зустрічали першу гуманітарну допомогу після звільнення від російських окупантів, а також про те, як вони підтримували один одного.

Місто знаходилось під окупацією впродовж місяця і зазнавало постійних руйнувань, обстрілів та бомбардувань. Люди жили в страху.

"У моєї сусідки син маленький. В нього знайшли берці. Ледь не розстріляли", - розповідає боєць тероборони.

Наразі місто звільнене, однак, небезпека все ще лишається. Громадські місця, ліси та дороги можуть бути замінованими. За інформацією міського голови, в перший день після звільнення сімейна пара підірвалася на розтяжці. Над розмінуванням працюють співробітники ДСНС, сапери та військові.

Зараз у Тростянець почала приїздити гуманітарна допомога. Мешканці зі сльозами на очах зустрічали перші грузи. Останні дні окупації вони провели на межі голоду, адже магазини та продуктові бази були розграбовані. Військові налаштовані рішуче і готові захищати своє місто в разі чергового нападу з боку росіян.

"Ми ляжемо тут кістками, але не пустимо сюди", - запевняє боєць тероборони.

Нагадаємо, раніше "Український свідок" опублікували відео з розповіддю 95-річної евакуйованої жительки Київщини про те, що їй прийшлося пережити за три тижні війни проти Росії.