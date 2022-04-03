Генштаб: ворог вирішив відмовитися від наступу на Сіверському та частково Слобожанському напрямках

Окупанти безперешкодно вивозять з України до Білорусі награбовані транспортні засоби та інше майно.

Російські загарбники продовжують ведення повномасштабної збройної агресії проти нашої держави. За оперативною інформацією станом на 18:00 неділі, 3 квітня, ворог почав відводити підрозділи з району Сум.

У Генеральному штабі ЗСУ припустили, що противник, не досягнувши мети операції на окремих напрямках, вирішив відмовитися від наступу на Сіверському та частково Слобожанському напрямках.

За даними Генштабу, на Сіверщині завершується виведення підрозділів окупаційних військ на територію Білорусі. Будь-який контроль, зокрема і радіаційний прикордонниками РБ, не здійснюється. Окупанти продовжують безперешкодно вивозити з України до Білорусі награбовані транспортні засоби та інше майно.

На Слобожанському напрямку протягом дня обстановка суттєвих змін не зазнала.

На Донецькому напрямку противник проводить заходи перегрупування та посилення наявних військ. Так, підтверджується перекидання окремих підрозділів зі складу 37-ї окремої десантно-штурмової бригади (м. Черняховськ Калінінградської області) на територію Донецької та Луганської областей.

"Порушення противником норм Міжнародного гуманітарного права щоденно підтверджується численними жертвами серед мирних жителів у звільнених населених пунктах. Всі факти документуються та подаються до міжнародних судових інституцій. Воєнні злочини не мають строку давності, тому правосуддя невідворотне", – наголошують у Генштабі ЗСУ.

Раніше повідомляли, що на звільнених територіях лишаються нечисленні групи окупантів, які ховаються чи намагаються втекти за кордон.