На звільнених територіях лишаються нечисленні групи окупантів, які ховаються чи намагаються втекти за кордон, – Генштаб

Росія продовжує готувати особовий склад і техніку для формування додаткових підрозділів.

Росія продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів по обʼєктах цивільної інфраструктури та базах із паливом в Україні. Ворог проводить підготовку особового складу і техніки з метою формування додаткових підрозділів для участі у війні.

Основні зусилля зосереджені на підготовці до відновлення наступальних дій, встановленні контролю на територіях Донецької та Луганської областей. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

На Волинському напрямку без змін. На Поліському росіяни завершили відведення окремих підрозділів Східного військового округу до Білорусі з подальшим перекиданням їх на територію РФ.

"На звільненій території Київської області, в районах населених пунктів Велика Димерка, Скибин і Гоголів підрозділи сил оборони здійснюють зачистку території від мінно-вибухових пристроїв, встановлених російськими окупантами. На Сіверському напрямку ворог завершив відведення підрозділів Центрального військового округу на територію Російської Федерації", – заявили в Генштабі.

У районі міста Суми продовжується відхід окупаційних військ. Ворог забезпечує прикриття та логістичну підтримку окремих підрозділів, що відводяться на територію РФ.

На звільнених від окупанта територіях лишаються нечисленні групи військових Росії. Вони ховаються або намагаються самостійно втекти за кордон України.

"На Слобожанському напрямку окупанти продовжують блокувати місто Харків. Основні зусилля ворога зосереджуються на продовженні наступальних дій в напрямку міста Ізюм. З метою виявлення слабких місць у оборонних позиціях наших військ противник продовжує ведення розвідки", – повідомили в Генеральному штабі.

На Донецькому напрямку ворог продовжує обстріли населених пунктів і позицій наших військ і ведення штурмових дії на більшості напрямків. Успіху не мав, здійснює перегрупування.

На Південнобузькому напрямку триває бій за населений пункт Олександрівка (на межі Херсонщини та Миколаївщини).

Нагадаємо, російські окупанти втратили вбитими у війні в Україні 18 тис. осіб, також знищено 644 танки та 143 літаки ворога. Кораблів і катерів у ворога стало менше на сім штук.