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Через Сумщину виходять підрозділи окупантів, що діяли в напрямку Броварів, – Павлюк

З півночі Київщини ворог забрався повністю. 

Через Сумщину виходять підрозділи окупантів, що діяли в напрямку Броварів, – Павлюк
Київська область після звільнення (ілюстративне фото)
Фото: facebook/Андрій Нєбитов

Ворог завершив виведення своїх підрозділів з півночі Київської області до Росії та Білорусі. Триває виведення до РФ підрозділів зі складу 2 загальновійськової армії Центрального воєнного округу, що діяли в напрямку міста Бровари. Вони йдуть через Сумську область. 

Про це повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк на каналі в Telegram.

"У звільнених від загарбника населених пунктах Бучанського, Вишгородського, Броварського районів силами оборони проводиться зачистка та розмінування. Також завозиться гуманітарна допомога", – зазначив він. 

Ситуація в районах

Обухівський, Бориспільський, Білоцерківський, Фастівський райони під контролем. Триває робота з приймання, зберігання та направлення гуманітарних вантажів. Налагоджено дистанційний освітній процес. Підприємства агропромислового комплексу проводять весняно-польові роботи. Сили оборони – у підвищеній боєготовності.

Бучанський район – у деокупованих громадах триває розмінування, відновлення газо- й електропостачання та звʼязку. Завозиться гуманітарка. 

Броварський район – територія повністю контрольована. В окремих населених пунктах через проведення бойових дій завдано значних ушкоджень інфраструктурі та житловому фонду. Зокрема, це територія Великодимерської, Калитянської та Баришівської громад.

Вишгородський район – ситуація в районі напружена, але контрольована. Триває робота над укріпленням обороноздатності району.

"В Іванківській, Димерській і Поліській громадах – гуманітарна катастрофа, відсутні зв'язок, електропостачання, продукти харчування та ліки. Славутич потребує продуктів харчування, пального та медикаментів", – додав Павлюк.

Нагадаємо, вчора в Міністерстві оборони повідомили, що російські окупанти повністю вийшли з території Київської області. Ворог розміщувався там з перших днів війни, вбивав і катував мирне населення, вщент руйнував цілі міста і села. 

До того в Генштабі наголошували, що водночас із виведенням підрозділів з Київщини Росія може посилитися на Донецькому напрямку. 

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