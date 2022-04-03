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Учора в Київській області знайшли 197 вибухових пристроїв

Мешканців закликають не підходити до вибухівки та зразу повідомляти про неї службу порятунку. 

Учора в Київській області знайшли 197 вибухових пристроїв
Київщина (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

За минулу добу в Київській області рятувальники виявили і знешкодили 197 вибухових пристроїв. 

Рятувальники закликають мешканців Київщини не чіпати вибухівку, а повідомляти про неї за номером 101, нагадали в Telegram МВС України

"На Київщині піротехніки продовжують знешкоджувати вибухонебезпечні предмети і не зважаючи ні на що, йдуть туди, де чатує небезпека. Вони хоробрі та відважні, сильні та незламні, піротехніки Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України. Упродовж минулого дня, на території Київської області, саперам вдалося вилучити та знищити 197 од. ВНП", – зазначили в повідомленні.

Нагадаємо, Київщина вже повінстю звільнена від російських окупантів, однак під час відступу ворог залишив багато замінованих обʼєктів. Росіяни мінували навіть тіла загиблих мирних мешканців. Повертатися до звільнених захисниками міст і сіл поки все ще небезпечно – спершу території мають перевірити сапери. 

У Баришівській, Великодимерській та Калитянській громадах Броварського району Київської області до 06.00 5 квітня діє комендантська година. 

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