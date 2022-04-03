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На Харківщині щонайменше пʼятеро людей отримали осколкові поранення

У самому обласному центрі вранці від обстрілу загорілись 14 квартир. 

На Харківщині щонайменше пʼятеро людей отримали осколкові поранення
Харків (ілюстративне фото)
Фото: Харківська міськрада

З 2 по 3 квітня рятувальники Харківської області 79 разів виїжджали на виклики, зокрема 28 – для гасіння спричинених обстрілами пожеж. 

Найбільша кількість загорянь відбулася вранці в Московському районі Харкова. Зайнялися 14 квартир з четвертого по девʼятий поверх житлового будинку, повідомили в ДСНС у Telegram.

В Лозовій щонайменше пʼятеро жителів були госпіталізовані через осколкові поранення, отримані внаслідок обстрілу. Зайнялися декілька приватних житлових будинків, трансформаторна підстанція та складська будівля.

"Також масштабна пожежа сталася вночі у Харківському районі області. Горіли складські приміщення. Загальна площа пожежі склала близько 400 кв.м. Також горіли складські приміщення на площі 500 квадратів у Немишлянському районі міста Харкова", – повідомили рятувальники.

Вони зазначили, що за минулу добу їхні фахівці знешкодили 95 боєприпасів.

Нагадаємо, Росія продовжує обстрілювати Харків із різного озброєння включно з "Градами". Найгарячішою точкою області є Ізюм – третє за величиною місто Харківщини, де росіяни знищили вже 80% житлової забудови. 

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