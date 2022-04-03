Ворог хоче захопити і Донбас, і південь України, – Зеленський

Збройні сили України продовжують повертати контроль над громадами в Київській та Чернігівській областях. Дедалі більше українських національних прапорів у районах, які були тимчасово окуповані.

Про це заявив у своєму зверненні Президент України Володимир Зеленський.

«Збройні Сили України не відпускають загарбників без бою. Завдаються вогневого ураження. Знищують усіх, до кого дають змогу дотягнутися наші можливості, – сказав він. – Посилюємо оборону на східному напрямку та на Донбасі. Свідомі того, що ворог має резерви для посилення тиску на сході».

За словами президента, росіяни хочуть захопити і Донбас, і південь України.

«В чому наша мета? Захистити нас, нашу свободу, нашу землю і наших людей. Робити все для захисту, – зазначив він. – Наш героїчний Маріуполь продовжує стримувати значну частину ворожих сил. Завдяки цьому опору, завдяки мужності та стійкості інших наших міст Україна отримала безцінний час. Той час, який дає змогу ламати тактику ворога й послаблювати його можливості».

Володимир Зеленський також подякував мешканцям нашого Енергодара, які вийшли на мітинг для захисту свого міста.

«У відповідь окупанти відкрили вогонь і використали гранати проти абсолютно мирних людей. Які – на своїй землі, у своєму праві. За кожного пораненого буде відповідь. А український характер все одно не підкорити. Жодним тиском. Жодним насильством, – заявив він. – Я вдячний усім, хто виходить на вулиці в тимчасово окупованих містах. Усім, хто не боїться й виходить. Я вдячний усім, хто боїться й виходить. Усім, хто відчуває, що без цього рішення захищати Україну та свою свободу окупанти можуть закріпитися. А коли люди протестують – і що більше люди протестують – то складніше окупантам знищити нас, знищити нашу свободу. Це наша спільна боротьба! І буде наша спільна перемога».

Нагадаємо, за оцінками Генерального штабу Збройних сил України, ворог не полишає наміри оточити угрупування Об’єднаних сил і вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей. Також росіяни проводять штурмові дії з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області.