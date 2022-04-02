Російські окупанти розігнали проукраїнський мітинг мирних мешканців в місті Енергодар (Запорізька область).

Про це повідомляє пресслужба Енергоатому.

"В Енергодарі пролунала серія гучних вибухів. Сьогодні зранку мешканці міста зібралися на мирний мітинг на підтримку України. Вони співали гімн і розмовляли між собою. За цим спостерігали русскофашистські окупанти. Коли енергодарці почали розходитися, під’їхали автозаки, у які загарбники почали пакувати місцевих", - йдеться у повідомленні.

За кілька хвилин місто здригнулося від звуків вибухів та обстрілів. Енергодарці почали тікати у різні сторони. Спрацювали сирени автівок навіть у віддалених від місця вибуху вулицях. Ймовірно окупанти застосували світлошумові гранати.

Також у Енергодарі почали глушити зв’язок. Пропав дротовий Інтернет, телефонні дзвінки також неможливі.

"На цей час відомо про кількох містян, які потрапили до лікарні з травмами та важкими опіками - через влаштовані окупантами вибухи й мінометні черги по мирних мешканцях у районі БК "Сучасник", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 28 березня в окупованому Росією Енергодарі відбувся мирний мітинг. Жителі Енергодара зібралися біля палацу культури "Сучасник".