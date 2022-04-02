ДСНС та Мінцифри працюють над складанням карт мінних полів

Державна служба з надзвичайних ситуацій та Міністерство цифрової трансформації працюють над складенням карт мінних полів.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Першочерговим завданням на сьогодні є складання карт мінних полів навколо місць дислокації російських військ. Ці картки мають бути доступні кожному громадянину в смартфоні з функцією геолокації та сигналізації про наближення до небезпечної зони. Таку роботу розпочато ДСНС спільно з МінЦифри та компаніями, які мають компетенцію в даному питанні. Відразу скажу, що я не рекомендую грибникам цього літа і восени ходити по гриби на територіях активних бойових дій", - написав він у фейсбуці.

Геращенко також повідомив, що рятувальники перевіряють а наявність мін основні об'єкти цивільної інфраструктури.

"Така робота з перших годин після звільнення, проводяться нашими рятувальниками. При цьому треба чітко усвідомлювати, що очищення території від мін займе багато місяців, якщо не років", - зазначив він.

Геращенко наголосив, що для якнайшвидшого відновлення життя на звільнених територіях потрібна робота енергетиків, служб водопроводу та водовідведення, газовиків у тісній координації з місцевою владою.

Вся паперова тяганина і бюрократія, що раніше супроводжувала підключення до мереж, повинна бути відкинута. Рішення повинні прийматися негайно і виконуватись швидко.

"Саме на виконання цих першочергових завдань і має бути націлена робота державної та місцевої влади... Треба якнайшвидше дати повернутися до своїх рідних будинків нашим громадянам. Саме вони і тільки вони зможуть навести лад у своїх рідних селах та містах. Повернути життя на вулиці... Що потрібно зробити прямо зараз, для того, щоб якнайшвидше відновити звільнені від ворога території на Київщині, Чернігівщині, Сумщині?Насамперед, це зібрати тіла загиблих мирних жителів та наших Героїв. Зафіксувати факти військових злочинів та геноциду Українського Народу", - додав Геращенко.

Він також повідомив, що лише в Ірпені за останні дві доби було знайдено понад 30 тіл мирних жителів, які були розстріляні або померли від ран, нанесених окупантами, не отримавши елементарної медичної допомоги. Сьогодні таку роботу розпочато в Бучі.

Нагадаємо, російські окупанти почали мінувати територію України мінами ПОМ-3 "Медальйон" – новітніми російськими протипіхотними боєприпасами із сейсмічним датчиком.