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Російські війська обстріляли Лисичанськ, пошкоджено 5 будинків

Ще 2 будинки пошкоджені у сусідній Тошківці.

Російські війська обстріляли Лисичанськ, пошкоджено 5 будинків
Фото: Сергій Гайдай

Війська РФ обстріляли місто Лисичанськ в Луганській області та сусіднє селище Тошківка. Про це повідомив голова обласної адміністрації Сергій Гайдай у своєму Телеграм каналі.

Внаслідок обстрілу в Лисичанську пошкоджено п'ять будинків, у Тошківці – два; інформації про постраждалих поки що немає, - йдеться у повідомленні.

Загалом протягом доби під російські обстріли потрапили Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна, Гірське, Березове і Тошківка. Пошкоджено або зруйновано 31 об’єкт: 27 житлових будинків, будівля комунальної служби в Сєвєродонецьку, інші об’єкти інфраструктури. Одного жителя Рубіжного поранено.

Нагадаємо, напередодні на Луганщині погодили 5 зелених коридорів, але режиму тиші росіяни не дотримуються.

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