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Війська РФ обстріляли ракетами Полтаву та Кременчук

Під обстріл потрапили житлові будинки та інфраструктурна. Дані про постраждалих уточнюються.

Війська РФ обстріляли ракетами Полтаву та Кременчук
Фото: Cергій Гайдай

Війська РФ завдали ракетних ударів по Полтаві та Кременчуку. Про це повідомляє голова Полтавської обласної Військової адміністрації Дмитро Лунін на своєму Телеграм каналі.

Під обстрілом опинились житлові будинки та інфраструктурні об'єкти.

"Полтава. Вночі ракетний удар по одному з інфраструктурних об'єктів. Кременчук. Вранці багато ударів по місту. По інфраструктурних обʼєктах і житлових будинках", - йдеться у повідомленні.

На місці події працюють всі відповідні служби. Дані про можливих постраждалих в цей час уточнюється.

Нагадаємо, напередодні Полтавська область розпочала підготовку до весняно-польових робіт, щоб засіяти 1,4 млн га.

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