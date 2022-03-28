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Полтавщина готується до весняно-польових робіт, щоб засіяти 1,4 млн га

Голова ОВА готовий особисто стати інвестнянею для бізнесу.

Полтавщина готується до весняно-польових робіт, щоб засіяти 1,4 млн га

Рада оборони Полтавської області ухвалила комплекс рішень, щоб сприяти посівній кампанії в умовах воєнного часу. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Зокрема, для пересування техніки під час комендантської години та через блокпости будуть не потрібні спецдозволи. Працівники й техніка, залучені до посівної кампанії, бронюються від мобілізації та вилучення. Створено базу даних щодо наявності насіння й добрив, а також сформовано резерв пального. Запрацював Штаб посівної кампанії, який вирішуватиме всі питання, що виникають в аграріїв.

«Зараз активно готуємося до весняно-польових робіт, щоб засіяти 1,4 млн га і забезпечити продовольчу безпеку України», - зазначив голова Полтавщини.

Крім того, Лунін повідомив про зустріч з представниками бізнесу і заявив про свою готовність особисто стати для всіх інвестнянею.

«Будемо працювати над тим, щоб наші підприємства отримали держзамовлення. Половина закладів харчування та закладів сфери послуг на Полтавщині вже працюють. Підприємства легкої промисловості вже завантажені на 60%. Але маємо продовжувати збільшувати потужності. Президент, уряд і парламент створили для цього всі умови», - сказав він.

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