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6500 грн "єПідтримки": заявки можна подати до 31 березня

Ці кошти можна знімати в банкоматах або перераховувати на інші картки.

6500 грн "єПідтримки": заявки можна подати до 31 березня
Фото: itc.ua

Подати заявки на отримання допомоги в межах програми "єПідтримка" можна до 31 березня.

Відповідна постанова від 26 березня № 367 опублікована на Урядовому порталі.

"Установити, що останнім днем подання запитів (заявок) для отримання допомоги в рамках Програми "єПідтримка" є 31 березня 2022 року", – йдеться у рішенні.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів запустив спеціальну програму допомоги, яка передбачає виплату громадянам по 6500 гривень. Подати заявку можуть жителі територій, де ведуться активні бойові дії, але лише наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ, та ФОП усіх груп. Ці кошти можна витрачати на будь-що без обмежень – знімати в банкоматах або перераховувати на інші картки.

За першу добу виплат по 6500 грн "єПідтримки" гроші отримали майже пів мільйона українців.

Раніше повідомляли, що нараховані за програмою "єПідтримка" кошти за вакцинацію тепер можна використати на будь-які товари і продукти. 

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