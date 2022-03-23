Кабмін спростив процедуру імпорту будівельної продукції з ЄС

Тепер достатньо мати лише декларацію виробника.

Уряд спростив процедуру імпорту будівельної продукції, яка нині необхідна для відбудови зруйнованої інфраструктури внаслідок агресії РФ.

Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій України.

"Будівельна продукція, яка виготовляється в країнах ЄС зможе ввозитись в Україну за спрощеною процедурою – на підставі документів (декларації показників будівельної продукції) відповідно законодавства ЄС (Регламенту (ЄС) 305/2011). Такою декларацією європейський виробник засвідчує, що продукція відповідає встановленим вимогам щодо її якості, безпечності та екологічності", - пояснили в міністерстві.

Спрощення імпорту будпродукції дозволить безперебійно забезпечувати будівельний ринок необхідними матеріалами і виробами, щоб відновлювати пошкоджену інфраструктуру, кажуть в Мінрегіоні. Також продукція потрібна для будівництва фортифікаційних споруд, військових та інших оборонних об’єктів, об’єктів цивільного захисту, промисловості, а також будівель для постійного і тимчасового проживання ВПО.

Нагадаємо, уряд розширив перелік товарів критичного імпорту, які важливі для українських аграріїв, а також спростив вимоги для імпорту продуктів харчування та ввезення гумдопомоги (з 23 березня потрібна лише декларація на митниці).