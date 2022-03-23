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На Чернігівщині в прикордонних населених пунктах окупанти поширюють пропагандистські листівки, - ОК "Північ"

Запевняють, що "Росія не воює з мирним населенням".

На Чернігівщині в прикордонних населених пунктах окупанти поширюють пропагандистські листівки, - ОК "Північ"
Фото: Facebook/Оперативне командування "Північ"

У прикордонних населених пунктах Чернігівщини окупаційні війська почали поширювати пропагандистські листівки.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Північ".

Окупанти запевняють українців, що "Росія не воює з мирним населенням", а гарантує їм "безпеку та свободу слова", йдеться в листівках.

"Наші українські люди не піддаються на такі заклики, адже бачать і розуміють, що підступним загарбникам вірити не можна, їхнє слово не коштує нічого. Все буде Україна! Вірте у своїх захисників! Разом переможемо!" - наголосили українські військові.

Нагадаємо, ввечері 22 березня Росія застосувала заборонені фосфорні боєприпаси над північно-західною околицею Києва.

23 березня окупанти викрали директора Херсонського обласного музично-драматичного театру і депутата облради Олександра Книгу.

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