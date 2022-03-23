Російські олігархи потерпають від санкцій і хочуть зупинити Путіна, – українська розвідка

У Москві відбулася зустріч російського олігарха Петра Авена і казахстанського мільярдера Олександра Машкевича. Під час зустрічі Авен наголосив, що російські олігархи вкрай роздратовані політикою президента РФ Володимира Путіна. Санкції, накладені на Росію та конкретних бізнесменів через війну в Україні, боляче вдарили по статках російських мільярдерів.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, також йшлося про те, що представники російського великого бізнесу наразі шукають шляхи впливу на диктатора або на його близьке оточення зі силового блоку. Але це ускладнюється тим, що Путін перебуває в жорсткій ізоляції та практично нікого до себе не підпускає. У першу чергу олігархів, яких він вважає "ненадійними".

"Утім великий російський бізнес вже готовий до найрадикальніших кроків. Окремі олігархи навіть обговорюють оплату фізичного усунення Путіна", – зазначають в українській розвідці.

Петро Авен – російський політик і підприємець. Президент ВАТ Акціонерний комерційний банк "Альфа-Банк". За версією Forbes, у 2021 році посів 30-те місце у списку 200 найбагатших бізнесменів Росії, володіючи особистим статком у $5,3 млрд.

Олександр Машкевич – казахстанський мільярдер, родом з Киргизії, громадянин Канади, проживає в Тель-Авіві. За версією Forbes, у 2016 році його статок складав $1,5 млрд.

Раніше повідомляли, що група музеїв Тейт розірвала зв’язки з російськими олігархами Віктором Вексельбергом (енергетичний магнат, президент фонду "Сколково", голова ради директорів групи "Ренова") і Петром Авеном (голова ради директорів "Альфа-Банку"), які фінансували мережу.