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Байден сьогодні прибуде до Брюсселя для перемовин з лідерами Європи щодо війни в Україні

У четвер очікується оголошення нових санкцій. 

Байден сьогодні прибуде до Брюсселя для перемовин з лідерами Європи щодо війни в Україні
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден сьогодні прибуде до Брюсселя на перемовини з європейськими лідерами щодо війни Росії проти України. Він привезе з собою план нових санкцій проти РФ, пише Reuters.

Американський президент залишить Білий дім близько 8:40 (14:40 за Києвом). Його переговори включатимуть зустрічі з лідерами НАТО і ЄС. Також він здійснить візит до Варшави для консультацій з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Оголошення санкцій, зокрема проти депутатів Думи РФ, очікується у четвер. 

Раніше редставник Білого дому заявляв, що "остаточно рішення про те, щодо кого застосують обмежувальні заходи та в якій кількості, ще не ухвалене". 

"У нас буде можливість оголосити про додаткові санкційні заходи, які будуть застосовані спільно з нашими союзниками, у четвер, коли президент матиме можливість поговорити з ними", – додав посадовець. 

24 березня Байден візьме участь в екстреному саміті НАТО, зустрінеться з лідерами G7 та виступить перед 27 главами країн ЄС на сесії Євроради. 

Нагадаємо, про можливість накладання санкцій на всіх російських депутатів Думи – а це кілька сотень людей – писали і в CNN. 

Раніше США запровадили санкції проти дружини та дорослих дітей прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, а також членів Держдуми РФ, які керували зусиллями з визнання "Л/ДНР", зокрема, спікера Думи В'ячеслава Володіна та лідера російської Компартії Геннадія Зюганова. 

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