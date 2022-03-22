20 українських дітей з онкологічними захворюваннями прибули на лікування до Франції. Їх особисто зустріла перша леді Бріжит Макрон.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Зазначається, що "Рейси життя" для українських дітей із зон бойових дій організовано з перших тижнів війни завдяки домовленостям між Оленою Зеленською та першими леді інших країн, керівництва та міністерств охорони здоров'я, а також завдяки співпраці волонтерських і медичних організацій (див. перелік нижче).

"Я тут тому, що ми з Оленою Зеленською домовилися, що вас приймемо. У Франції вам дуже раді та піклуватимуться про вас, а ми з першою леді України будемо обмінюватися інформацією про ваш стан", – сказала Бріжит Макрон.

Щоб логістика була безпечною, спочатку дітей привозять до Львова – у Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр на чолі з Андрієм Синютою. Там їх дообстежують і забезпечують необхідною медичною підтримкою. Далі у супроводі медичних бригад дітей разом із близькими доправляють до Польщі у спеціально створену клініку Unicorn. Там пацієнтів розподіляють на постійне лікування в Польщу чи інші країни Європи, США, Канаду.

"Є ті, у кого в ці страшні часи – одразу дві війни. Одна та, що руйнує їхні домівки й міста. Інша – особиста, з хворобою. Саме такі два фронти нині в діток з онкологією. Ми можемо евакуювати їх з однієї війни та допомогти виграти іншу", – зазначила Олена Зеленська.

Вона висловила сподівання, що Україна зможе переправити на лікування всіх, хто цього потребує, щоб діти повернулися здоровими в мирну країну.

Завдяки ініціативі з організації "рейсів життя" загалом з України евакуювали понад 300 маленьких пацієнтів з онкологією та їхніх батьків для продовження лікування у клініках Європи, США та Канади.

Фото: president.gov.ua

Нагадаємо, Франція зможе прийняти 100 тисяч українських біженців, а "можливо й більше". Таку заяву зробив міністр внутрішніх справ країни Жеральд Дарманен після термінової наради з іншими членами кабінету міністрів минулого тижня.