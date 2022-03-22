Генштаб опублікував відео знищення піхоти окупантів у Маріуполі
Генштаб опублікував відео знищення піхоти окупантів у Маріуполі
Київ: РФ нанесла ракетний удар (оновлено)
Київ: РФ нанесла ракетний удар (оновлено)
​ЗСУ захопили штабні мапи росіян, з них став зрозумілий "феномен" Чорнобаївки
​ЗСУ захопили штабні мапи росіян, з них став зрозумілий "феномен" Чорнобаївки
Під Чугуєвом ЗСУ збили ворожий винищувач, літак упав на території РФ
Під Чугуєвом ЗСУ збили ворожий винищувач, літак упав на території РФ
Мер Чернігова Атрошенко: «Виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований"
Мер Чернігова Атрошенко: «Виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований"
У результаті обстрілу з кораблів окупантів пошкоджено будинки в Одесі (оновлено)
У результаті обстрілу з кораблів окупантів пошкоджено будинки в Одесі (оновлено)
Російська армія готується до відновлення наступу на Слобожанському напрямку, — Генштаб
Російська армія готується до відновлення наступу на Слобожанському напрямку, — Генштаб
Російські окупанти наростили свою авіаційну присутність в повітряному просторі України
Російські окупанти наростили свою авіаційну присутність в повітряному просторі України
ГоловнаНовини -

TotalEnergies припинить закуповувати нафту та нафтопродукти в Росії

Також компанія вирішила призупинити в РФ розвиток бізнесу акумуляторів і мастильних матеріалів.

TotalEnergies припинить закуповувати нафту та нафтопродукти в Росії
Фото: Facebook/TotalEnergies

Французька нафтогазова компанія TotalEnergies оголосила, що припинить закупівлю російської нафти і нафтопродуктів.

Відповідну заяву оприлюднили на сайті компанії.

Також TotalEnergies оголосила, що вирішила призупинити в РФ розвиток бізнесу акумуляторів і мастильних матеріалів.

"Після серйозних і необґрунтованих звинувачень у "причетності до військових злочинів", висунутих проти TotalEnergies, компанія ділиться зі своїми зацікавленими сторонами своїми принципами поведінки щодо бізнесу, пов’язаного з Росією: ... Забезпечити суворе дотримання поточних і майбутніх європейських санкцій, незалежно від наслідків для управління її активами в Росії, і поступово призупинити свою діяльність в Росії, забезпечуючи безпеку її працівників", - повідомили в компанії.

TotalEnergies заявила, що не експлуатує жодних нафтогазових родовищ або заводів зі зрідженого природного газу в Росії.

Компаніє є міноритарним акціонером низки недержавних російських компаній: "Новатек" (19,4%), "Ямал СПГ" (20%), "Арктик СПГ 2" (10%) і "ТернафтоГаз" (49%).

"Станом на 24 лютого 2022 року TotalEnergies мала лише 11 відряджених у цих компаніях, і лише 3 відряджені експатріанти перебувають у Росії станом на сьогодні. Таким чином TotalEnergies ініціювала поступове призупинення своєї діяльності в Росії, гарантуючи безпеку своїх команд", - наголосили в компанії.

Нагадаємо, швейцарська Weatherford, яка входить у Велику четвірку нафтосервісних компаній, вирішила зупинити постачання та нові інвестиції в Росію.

Криптовалютна біржа Binance відключила підсанкційні банки РФ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також