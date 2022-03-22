Угорщина підняла винищувачі через неідентифікований літак з України

Угорські винищувачі Gripen були підняті в повітря вдень 21 березня через неідентифікований літак, який влетів у повітряний простір держави з боку України.

Про це з посиланням на міністерство оборони Угорщини повідомляє Hungary Today .

"Командування об'єднаних повітряних операцій НАТО віддало наказ підняти літаки в повітря після того, як на радарах у східній частині країни з'явився літак, що прямував у бік Словаччини. «Гріпени» патрулювали територію, перш ніж повернутися на свою базу в Кечкеметі, переконавшись у безпеці повітряного простору, про який йдеться", – сказано в заяві угорського міністерства.

Зазначається, що це вже втретє угорські літаки піднімалися в небо по тривозі із суботи, 19 березня.

Так, у суботу вночі винищувачам довелося злетіти над цивільним літаком Airbus A321 з Грузії в Польщу, оскільки повітряне судно, яке перебувало в повітряному просторі Румунії, сигналізувало про загрозу вибуху.

На світанку в понеділок, 21 березня, угорські винищувачі знову піднялися в повітря через загрозу вибуху. Цивільний літак турецької компанії, який прямував із Москви до Стамбула, сигналізував про загрозу вибуху над повітряним простором Польщі. Після прибуття в повітряний простір Угорщини літак із турецькими знаками розпізнавання винищувачі ідентифікували, а потім доставили до угорсько-румунського кордону, де він залишив повітряний простір Угорщини.

Як повідомляли, що 21 березня російський винищувач-бомбардувальник зайшов у повітряний простір Польщі. Інцидент стався одразу після заяви керівництва Польщі про можливе скерування польських миротворців в Україну.