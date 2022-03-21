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Металургійна компанія російського олігарха Абрамовича Evraz попередила про можливий дефолт

Металургійна компанія російського олігарха Абрамовича Evraz попередила про можливий дефолт
Фото: novoskop.ru

Металургійна компанія Evraz, контрольована російським олігархом Романом Абрамовичем, заявила про можливий дефолт – виплату компанії за боргом заблокували.

Про це йдеться у повідомленні Evraz на сайті Лондонської біржі, передає "Європейська правда".

Компанія визначає, що виконала регулярний купонний платіж на суму 18,9 млн доларів за євробондами на суму 700 млн доларів з погашенням наступного року.

Кошти було надіслано 16 березня, за два дні до терміну. Однак, згідно з повідомленням платіжного агента Bank of New York Mellon, сума так і не була погашена та залишається заблокованою для отримання банком-кореспондентом, Societe Generale New York.

"Емітент отримав підтвердження про те, що до кінця робочого дня 18 березня 2022 року основний платіжний агент не отримав платіж. На підставі цього підтвердження емітент повідомив BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited про потенційний дефолт", – йдеться у повідомленні.

У компанії вважають, що платіж було заблоковано через рішення Міністерства фінансів Британії внести Абрамовича до переліку підсанкційних осіб. Офіційно він володіє 28,64% акцій компанії, і в Evraz заперечують те, що компанію контролює Абрамович. Водночас саме на це звертали увагу у своєму обґрунтуванні санкцій у США та Британії.

Evraz стверджує, що окрім як негараздів із фінансовою інфраструктурою компанія не має передумов для входження в дефолт.

Акції компанії Evraz  упали на торгах у Лондоні після того, як Великобританія запровадила нові санкції проти Росії,за війну в Україні. Згодом усі невиконавчі директори компанії Evraz пішли з посад .

Нагадаємо, Британія запровадила нові санкції проти російських олігархів та доповнила перелік, зокрема, Романом Абрамовичем, Олегом Дерипаскою та головою "Газпрому" Олексієм Міллером.

Раніше також повідомлялося, що Абрамович не може продати футбольний клуб "Челсі" через санкції. 13 березня англійська прем'єр-ліга офіційно усунула Абрамовича з посади директора ФК.

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