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​У РФ заявили про загрозу розриву відносин зі США через те, що Байден назвав Путіна кривавим диктатором

Раніше американські посадовці утримувалися від заяв про воєнні злочини в Україні.

​У РФ заявили про загрозу розриву відносин зі США через те, що Байден назвав Путіна кривавим диктатором
Здание МИД России в Москве
Фото: EPA/UPG

Міністерство закордонних справ Російської Федерації викликало посла США у Москві Джона Салівана і вручило йому ноту протесту. Причиною стали слова президента Джо Байдена, який назвав президента РФ Володимира Путіна воєнним злочинцем і кривавим диктатором, котрий веде аморальну війну проти України.

У МЗС РФ наголосили, що такі заяви ставлять російсько-американські відносини на межу розриву, передає ТАСС.

"Перед послом США гостро поставлено питання забезпечення нормальних умов роботи російських диппредставництв у Сполучених Штатах", – повідомили в російському зовнішньополітичному відомстві.

Там попередили посла США, що ворожі дії проти Росії отримають "рішучу і тверду відсіч".

Раніше американські посадовці утримувалися від заяв про воєнні злочини в Україні. Це було повʼязано з проведенням спеціального розслідування, яке ініціював Державний департамент США. Попри те, що розслідування триває, прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що відповідь Байдена - це реакція "на варварські дії, жахливі дії іноземного диктатора, які забирають життя мирних жителів".

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