Серед важкопоранених російських окупантів великий відсоток смертності, - Генштаб

Також фіксують випадки дезертирства: на Київщині окупанти викрали машини, перевдягнулися в цивільних і втекли в бік кордону з Білоруссю.

Генштаб Збройних сил України оприлюднив оперативну інформацію станом на 18:00 21 березня.

За даними командування, окупанти мають велику потребу в ремонті пошкодженої техніки і озброєння. Через те, що не надходять комплектуючі іноземного виробництва, призупинилася робота підприємств корпорації “Уралзавод” і Челябінського тракторного заводу.

"Зазначені підприємства спеціалізуються на виготовленні та ремонті танків, а також іншої броньованої техніки для потреб збройних сил Російської Федерації", - повідомили в Генштабі.

Також продовжують фіксувати випадки дезертирства в окупаційних військах. Крім великих втрат під час бойових дій, спостерігається великий відсоток смертності серед важкопоранених окупантів.

У селі Гавронщина, що на Київщині, група викрала автомобілі жителів, переодягнулась у награбований цивільний одяг і виїхала в бік кордону з Білоруссю.

У деяких населених пунктах Запорізької області, тимчасово окупованих агресором, російські війська проводять приховану підготовку, щоб провести вибори проросійської адміністрації.

У порту Бердянська росіяни зосередили колону білих тентованих вантажних автомобілів КамАЗ для організації так званих "російських гумконвоїв".

"Подібні вантажівки використовувалися для прихованого транспортування боєприпасів на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей. Зазначене може свідчити про наміри окупантів організувати подібні "гумконвої" до Запорізької області", - зазначили в Генштабі ЗСУ.

У Запорізькій області загарбники розгорнули пункт ремонту бронетанкової техніки, куди залучили обладнання та робітників оборонних підприємств РФ. На відновленні перебуває до 20 одиниць броньованої техніки, повідомляють українські військові.

"У Новій Каховці Херсонської області окупанти проводять перевірку документів на блокпостах міста з метою виявлення та затримання місцевих жителів, які брали участь в АТО/ООС", - йдеться у зведенні Генштабу.

Нагадаємо, Генштаб показав, де ховалися російські військові в окупованому українському селі. ЗСУ оприлюднили фото знищеної ворожої техніки і дитсадка зі слідами перебування російських загарбників.

Командування оприлюднило відео знищення піхоти загарбників у Маріуполі, яке провів окремий загін Нацгвардії "Азов".