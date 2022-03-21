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128 штурмова бригада взяла в полон окупантів з ОРДЛО

Росармія використовує цих мобілізованих як гарматне м'ясо.

Бійці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади у взаємодії з прикордонниками, нацгвардійцями і за підтримки підрозділів артилерії взяли в полон чотирьох військових так званих «ЛНР» і «ДНР». Про це йдеться у фейсбуці бригади.

Фото: Міністерство оборони України
Фото: Міністерство оборони України

"Одягнуті в різну форму й погано екіпіровані полонені виглядають жалюгідно, росармія використовує цих мобілізованих «бійців», по суті, як гарматне м'ясо", - зазначили в бригаді.

Ось дані полонених, взяті з їхніх документів:

  • Смелик Юрій Михайлович, 11.03.1972 року народження, м.Луганськ. Одружений, має двох синів і доньку. Мешкає в м.Луганськ, м. Олександрівськ, сел. Тепличне, вул. Виноградна, 17-А; Клецов Артем Анатолійович, 21.11.1984 року народження, місце народження с. Строкове Шахтарського району Донецької області; Поляков Сергій Миколайович, 7.03.1982 року народження, місце народження с. Хороше Слов’яносербського району Луганської області; Гуня Андрій Петрович, 14.07.1975 року народження, місце народження м. Красний Луч Луганської області. Місце проживання м. Красний Луч, смт Софіївський, вул. Сдобнова, 1-А/6.

Фото: Міністерство оборони України
"Сподіваємося, що сам факт полону стане предметом для роздумів «гарячих голів» із окупованих територій, котрі збираються воювати з Україною", - резюмували в гірсько-штурмовій бригаді.

Нагадаємо, в ОРДЛО збільшили віковий ценз для мобілізації до 65 років для підвищення кількості потенційних “призовників”.

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