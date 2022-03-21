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Росія доправила в Енергодар 600 омонівців для розгону протестів, - "Енергоатом"

Російські карателі мають не допускати будь-яких акцій спротиву та навіть найменшого скупчення людей.

Росія доправила в Енергодар 600 омонівців для розгону протестів, - "Енергоатом"
архівне фото
Фото: EPA/UPG

Росія доправила в Енергодар 600 омонівців для розгону мирних протестів. Про це заявила компанія "Енергоатом" в телеграмі.

"Карателів з дубинками, щитами та вогнепальною зброєю розставили по місту. Вони повинні не допускати будь-яких акцій спротиву та навіть найменшого скупчення людей. Окупанти діють, як у Москві та інших рашистських містах, проте Енергодар – це Україна! І ми обов'язково переможемо!" - зазначено в повідомленні.

Міський голова Енергодару Дмитро Орлов також підтвердив, що росіяни планують використовувати проти мирних мітингувальників силу.

"З самого ранку формують чисельну за кількістю колону для використання жорстких силових методів захоплення та покарання людей. І мають вказівку використовувати зброю, сльозогінний газ та інші насильницькі методи проти мирного населення", – повідомив Дмитро Орлов.

Нагадаємо, сьогодні на мирному мітингу у Херсоні окупанти закидали світлошумовими гранатами українських мітингувальників та відкрили вогонь у повітря.

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