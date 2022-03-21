Держатомрегулювання назвало причини, через які радіаційний стан у чорнобильській зоні та за її межами може суттєво погіршитися

Зараз автоматизована система контролю радіаційного стану в Зоні відчуження не працює.

Держатомрегулювання назвало причини, через які, за умов продовження існуючої ситуації, у найближчому майбутньому радіаційний стан у чорнобильській зоні та за її межами може суттєво погіршитися.

Мова йде не лише про територію Україну, а й інші держави.

“На даний час автоматизована система контролю радіаційного стану в Зоні відчуження не працює. Відсутні дані про поточний стан радіаційного забруднення навколишнього середовища в Зоні відчуження, що унеможливлює адекватне реагування на загрози погіршення радіаційної ситуаціх в Зоні відчуження”, – йдеться у повідомленні.

Окрім того, пожежні служби, що займаються гасінням лісових пожеж в Зоні відчуження, не мають можливості виконувати свої функції.

“Лісові пожежі в холодний період року є нетиповим явищем для Зоні відчуження. Існує велика ймовірність того, що у весняно-літній період інтенсивності лісових пожеж в Зоні відчуження можуть досягнути максимально можливих меж, що призведе (за відсутності будь-яких протипожежних заходів) до практичного повного вигорання радіоактивно забруднених лісів в Зоні відчуження і, відповідно, до значного погіршення радіаційного стану в Україні та у всій Європі”, – додали в Держатомрегулюванні.

Нагадаємо, станом на 09:00 21 березня всі чотири діючі атомні електростанції України продовжують стабільно виробляти електричну енергію.

Вчора наприкінці дня було проведено часткову ротацію персоналу Чорнобильської АЕС та евакуацію осіб, які перебували на території окупованої станції.