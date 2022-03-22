Учора окупанти 30 разів обстріляли цивільну інфраструктуру на Київщині

Учора, 21 березня, російські окупанти близько 30 разів обстріляли цивільну інфраструктуру в Київській області.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Павлюк.

Найбільших руйнувань через обстріли зазнали:

Бучанський район,

Броварський район,

Вишгородський район.

“Рашисти тероризують місцеве населення. Викрадають автомобілі та грабують магазини. У мирних жителів забирають телефони, одяг, продукти”, – зазначив Павлюк.

Він додав, що наявні випадки дезертирства серед особового складу окупаційних військ. Так, у районі населеного пункту Гавронщина група окупантів викрала автівки, вони переодяглись у награбований цивільний одяг і виїхали в бік кордону з Республікою Білорусь.

У Макарові та с. Мощун наші війська посилили свої позиції.

“Ворог продовжує спроби форсування р. Ірпінь. Попередньо, рашисти, які діють на території України, мають запаси боєприпасів і продовольства не більш ніж на три дні. Аналогічно з пальним”, – додав голова ОДА.

Нагадаємо, найбільш небезпечними напрямками Київської області є Житомирська траса, Буча – Ірпінь – Гостомель, Немішаїв, Дмитрівська та Макарівська громади, Мощун, північ Вишгородського району.