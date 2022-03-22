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Втрати ворога сягнули 15,3 тис. живої сили, понад 2 тис. танків і БМП

Від початку війни ЗСУ знищили понад 250 повітряних цілей противника.

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив актуальну статистику втрат російських окупаційних військ в Україні.

За оперативними даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 22 березня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 15300 осіб,
  • танків – 509 од.,
  • бойових броньованих машин – 1556 од.,
  • артилерійських систем – 252 од.,
  • РСЗВ – 80 од.,
  • засоби ППО – 45 од.,
  • літаків – 99 од.,
  • гелікоптерів – 123 од.,
  • автомобільної техніки – 1000 од.,
  • кораблі/катери – 3 од.,
  • цистерн з ПММ – 70 од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35,
  • спеціальна техніка – 15.

Фото: Міністерство оборони України
Фото: Міністерство оборони України
Фото: Міністерство оборони України
Фото: Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
Фото: АЗОВ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", – наголошують у штабі.

Напередодні радник глави ОП Олексій Арестович повідомив, що українські військові за 26 днів війни знищили чотири із 10 російських армій

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