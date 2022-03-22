Втрати ворога сягнули 15,3 тис. живої сили, понад 2 тис. танків і БМП

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив актуальну статистику втрат російських окупаційних військ в Україні.
За оперативними даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 22 березня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 15300 осіб,
- танків – 509 од.,
- бойових броньованих машин – 1556 од.,
- артилерійських систем – 252 од.,
- РСЗВ – 80 од.,
- засоби ППО – 45 од.,
- літаків – 99 од.,
- гелікоптерів – 123 од.,
- автомобільної техніки – 1000 од.,
- кораблі/катери – 3 од.,
- цистерн з ПММ – 70 од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35,
- спеціальна техніка – 15.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", – наголошують у штабі.
Напередодні радник глави ОП Олексій Арестович повідомив, що українські військові за 26 днів війни знищили чотири із 10 російських армій.