Втрати ворога сягнули 15,3 тис. живої сили, понад 2 тис. танків і БМП

Від початку війни ЗСУ знищили понад 250 повітряних цілей противника.

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Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив актуальну статистику втрат російських окупаційних військ в Україні.

За оперативними даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 22 березня орієнтовно склали:

особового складу – близько 15300 осіб,

танків – 509 од.,

бойових броньованих машин – 1556 од.,

артилерійських систем – 252 од.,

РСЗВ – 80 од.,

засоби ППО – 45 од.,

літаків – 99 од.,

гелікоптерів – 123 од.,

автомобільної техніки – 1000 од.,

кораблі/катери – 3 од.,

цистерн з ПММ – 70 од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35,

спеціальна техніка – 15.

Фото: Міністерство оборони України Фото: Міністерство оборони України Фото: Міністерство оборони України Фото: Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine Фото: АЗОВ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", – наголошують у штабі.

Напередодні радник глави ОП Олексій Арестович повідомив, що українські військові за 26 днів війни знищили чотири із 10 російських армій.