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Бійці Закарпатського легіону взяли в полон підполковника з Владикавказа, що був на прямому зв’язку з командувачем 58-ї армії РФ

Полонений Кошель дає покази українським контррозвідникам. 

Фото: facebook.com/slavik.galas

Бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади взяли у полон підполковника російської армії Олександра Кошеля. Постійне місце дислокації його військової частини – Владикавказ у Північній Осетії. 

Про це вранці 22 березня повідомив майор Збройних сил України, речник 128-ї бригади Ярослав Галас.

Начальник групи інформаційно-психологічної протидії військової частини 47084 російської армії Кошель Александр Олегович. 5 квітня 1982 року народження, особистий номер Ф-905994, військове звання – підполковник. Новий полонений 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, котрого взяли в ході сутички з підрозділом 58-ї армії РФ. Постійне місце дислокації в/ч 47084 – м. Владикавказ, республіка Північна Осетія – Аланія. 

На одному з оприлюднених речником Закарпатського легіону фото – місце бою і знищена російська військова вантажівка.

Галас пояснив, що одразу після взяття Кошеля в полон росіяни кинули значні сили на його визволення. Зокрема підняли авіацію, яка завдала вогневого удару по українських штурмовиках. Однак ніхто внаслідок ворожого вогню не постраждав, полоненого доставили в безпечне тилове місце. 

Фото: facebook.com/slavik.galas

Під час особистого огляду бійці 128 бригади з подивом виявили, що підполковник Кошель носить спідню білизну й шкарпетки з позначками "Збройні Сили України". 

"Промовистий доказ, що штабісти росармії визнають – навіть труси й шкарпетки ЗСУ кращі за спідню білизну перехваленої «другої армії світу»", – зауважив майор ЗСУ.

Фото: facebook.com/slavik.galas

Фото: facebook.com/slavik.galas

Галас пояснив, що відчайдушні спроби ворога визволити полоненого зрозумілі – Кошель був на прямому зв’язку з командуючим 58-ї армії РФ генерал-лейтенантом Михайлом Зуськом, котрому особисто робив щоденні доповіді. Сам Зусько родом із України – із невеличкого с. Ветли Камінь-Каширського району Волинської області. 

"Зараз він воює проти України, але геть невдало. 58-ма армія РФ намагалася просунутися вглиб нашої території на Миколаївському напрямку і півтора тижня тому була вщент розбита Збройними Силами України (у тому числі підрозділами 128-ї бригади). Після цього Зуська неформально «охрестили» найбездарнішим російським генералом", – розповів речник Закарпатського легіону.

Зараз полонений Кошель дає покази українським контррозвідникам. 

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