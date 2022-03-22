У результаті обстрілу з кораблів окупантів пошкоджено будинки в Одесі (оновлено)
У результаті обстрілу з кораблів окупантів пошкоджено будинки в Одесі (оновлено)
​ЗСУ захопили штабні мапи росіян, з них став зрозумілий "феномен" Чорнобаївки
​ЗСУ захопили штабні мапи росіян, з них став зрозумілий "феномен" Чорнобаївки
Генштаб опублікував відео знищення піхоти окупантів у Маріуполі
Генштаб опублікував відео знищення піхоти окупантів у Маріуполі
Російська армія готується до відновлення наступу на Слобожанському напрямку, — Генштаб
Російська армія готується до відновлення наступу на Слобожанському напрямку, — Генштаб
Київ: РФ нанесла ракетний удар (оновлено)
Київ: РФ нанесла ракетний удар (оновлено)
Під Чугуєвом ЗСУ збили ворожий винищувач, літак упав на території РФ
Під Чугуєвом ЗСУ збили ворожий винищувач, літак упав на території РФ
Мер Чернігова Атрошенко: «Виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований"
Мер Чернігова Атрошенко: «Виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований"
Росія завдала двох ракетних ударів по полігону на Рівненщині
Росія завдала двох ракетних ударів по полігону на Рівненщині
ГоловнаНовини -

Колона з 24 автобусів виїхала із Запоріжжя до Бердянська, – голова ОВА

 У семи із них до окупованого міста везуть гуманітарну допомогу.

Колона з 24 автобусів виїхала із Запоріжжя до Бердянська, – голова ОВА
Фото: скрин відео

Уранці вівторка, 22 березня, із Запоріжжя до Бердянська вирушили 24 евакуаційні автобуси. У семи із них до окупованого міста везуть гуманітарну допомогу.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Сьогодні рано в ранці колона з 24 автобусів виїхала із Запоріжжя до Бердянську, щоб привезти до нас людей, які чекають на порятунок і допомогу", – написав він. 

Старух додав, що у семи із 24 автобусів до Бердянська поїхала гуманітарна допомога. 

Нагадаємо, росіяни вкрали у Бердянську 5 кораблів з українським зерном.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , ,
Читайте також