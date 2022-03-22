У семи із них до окупованого міста везуть гуманітарну допомогу.

Уранці вівторка, 22 березня, із Запоріжжя до Бердянська вирушили 24 евакуаційні автобуси. У семи із них до окупованого міста везуть гуманітарну допомогу.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Сьогодні рано в ранці колона з 24 автобусів виїхала із Запоріжжя до Бердянську, щоб привезти до нас людей, які чекають на порятунок і допомогу", – написав він.

Старух додав, що у семи із 24 автобусів до Бердянська поїхала гуманітарна допомога.

Нагадаємо, росіяни вкрали у Бердянську 5 кораблів з українським зерном.