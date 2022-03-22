Кулеба до компаній, що працюють в РФ: світ буде знати, що ви заробляєте гроші на українській крові

Одним з пріоритетів МЗС України є тиск на ті компанії, які залишаються працювати на ринку РФ.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Не всі вони, скажу чесно, добровільно лишають російський ринок. Декого активно стимулюємо, декого змушуємо залишити. Це один з пріоритетів і моєї особистої роботи, і Міністерства закордонних справ, – зазначив він. – Наразі у нас найбільш проблемні компанії – це Nestle, Unilever, побутова хімія, до якої ми також всі звикли. Ми зараз ще будемо працювати з компанією TetraPack – всім відомі пакети, в принципі все, що виробляється, зберігається в пакетах TetraPack, з продуктів харчування».

Також він розповів, що направлено відповідні листи до французьких компаній Auchan та Leroy Merlin, які відмовились припиняти діяльність в РФ. Відзначимо, що внаслідок обстрілу торговельного центру у Подільському районі Києві загинув співробітник Leroy Merlin.

Він розповів, що деякі компанії звертаються з проханням не згадувати та публічно їх не критикувати.

«Я хочу заздалегідь сказати, що ми будемо називати ці компанії по іменах. До нас зараз звертаються: «А можна нас не згадувати, а можна нас публічно не критикувати. Ми знайдемо з вами якусь домовленість». Ми кажемо – ні, якщо ви залишаєтесь, значить ви будете названі. І я, і увесь світ буде знати, що ви заробляєте гроші на українській крові. В нас дуже жорстка і непримиренна позиція», – заявив Дмитро Кулеба.

Міністр також закликав американську компанію Johnson & Johnson піти з російського ринку.

«Відмовившись піти з Росії, Johnson & Johnson віддала перевагу кровному прибутку. Їхні податки дозволяють російській військовій машині вбивати безневинних українських чоловіків, жінок, дітей та літніх людей. Johnson & Johnson повинні змінити свою думку. Зробити те, що треба. Оберіть людяність, а не військові злочини», – написав він.

Нагадаємо, МЗС України змусив німецьку компанію Bosch припинити співпрацю з РФ.