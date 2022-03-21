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Засоби ППО перехопили три з чотирьох ракет поблизу Рівного

Упродовж дня в регіоні сирени повітряної тривоги лунали сім разів.

Увечері 21 березня російські окупанти здійснили обстріл у Рівненській області. Як повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль, упродовж дня сирени повітряної тривоги спрацювали сім разів.

"В Рівненському районі зафіксовано чотири ракетні удари з повітря. З трьома ракетами наші збройні сили справилися. Від четвертої ракети можливі збитки та руйнування. Втрати уточнюються", — сказав Коваль.

Полковник ЗСУ, військовий блогер Анатолій Штефан у своєму телеграм-каналі додав, що на місці влучання четвертого снаряду вже працюють відповідні служби.

Нагадаємо, напередодні внаслідок обстрілу в Києві було знищено торговий центр "Ретровіль", 6 житлових будинків, дві школи та два дитсадочка. Пізніше СБУ повідомило про затримання чоловіка, який опублікував у соціальних мережах кадри з військовою технікою поблизу місця ракетного удару.

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