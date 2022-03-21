Міносвіти визнало вибори президента НаУКМА і підписало контракт із Квітом

Тепер Кабмін має звільнити його з посади голови Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти і офіційно призначити на посаду.

Міністерство освіти і науки визнало вибори президента Національного університету "Києво-Могилянська академія" і підписало контракт із Сергієм Квітом.

Про це повідомляє Telegram-канал "Вибори президента КМА".

Сам Квіт також підтвердив цю інформацію.

"Тепер Кабмін має звільнити мене з посади голови Національного агентства – і тоді вийде наказ МОН про моє призначення на посаду президента НаУКМА", – сказав він у коментарі "Українській правді".

Після цього Квіт офіційно займе посаду президента Києво-Могилянської академії.

Нагадаємо, 27 січня у Києво-Могилянській академії провели вибори президента вже вп'яте. Голосування намагалися зірвати невідомі, які викрали скриньки, однак бюлетені вдалося підрахувати.

Переможцем став голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Сергій Квіт, який уже очолював академію з 2007 по 2014 рік. Утім МОН і міністр Сергій Шкарлет особисто відмовились визнавати результати голосування і призначили перевибори через нібито "порушення процедури голосування".

Таке рішення обурило суспільство, зокрема студентів НаУКМА. Вони ініціювали протест і висунули низку вимог. Зокрема, студенти вимагали відставки Шкарлета, невтручання МОН у вибори і підписання контракту з Квітом. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua «Зашкварлет». Чому студенти КМА страйкують під Кабміном?

На підтримку "Могилянки" також виступили відомі українці: громадські діячі, освітяни, політики, журналісти, митці тощо. Вони запустили флешмоб #savemohylyanka і засудили Шкарлета й МОН за втручання у студентське самоврядування і "помсту" Квіту.

Зрештою, міністерство відмовилося від проведення перевиборів.