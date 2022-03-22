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На одному із блокпостів Києва затримали двох ворожих агентів, - Клименко

Чоловіки при собі мали зброю, військове захисне екіпірування та зошит із завданнями, а один із вилучених телефонів був підключений до мобільного оператора РФ.

На одному із блокпостів Києва затримали двох ворожих агентів, - Клименко
Фото: НПУ

У столиці правоохоронці спільно з СБУ і теробороною затримали двох підозрілих осіб на одному з блок-постів. Затримані виявилися ворожими агентами.

Про це повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко.

Жодних документів у затриманих при собі не було. Чоловіки не могли чітко назвати свої анкетні дані, плуталися в іменах. А при собі мали зброю, військове захисне екіпірування та зошит із завданнями.

"Також один із вилучених телефонів був підключений до мобільного оператора РФ і там велася активна комунікація з абонентами країни агресора. Крім того, в авто був увімкнений відеореєстратор, який заборонено використовувати в період воєнного часу", - зазначив Клименко.

Затриманих передали Службі безпеки України. 

Нагадаємо, сьогодні в Харкові обласна прокуратура повідомила про підозру в державній зраді 36-річному чоловіку. Він через Telegram передавав окупантам інформацію про місцезнаходження, переміщення військової техніки, а також про особовий склад ЗСУ.

Раніше Донецька обласна прокуратура повідомила про підозру подружжю з міста Покровська Донецької області; аналогічну підозру оголосили херсонському блогеру Стремоусову, який інсценував допит "українського активіста".

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