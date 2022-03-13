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Херсонському блогеру Стремоусову, який інсценував допит "українського активіста", оголосили підозру в держзраді

Пропагандист "руского міра" після вторгнення РФ в Україну відразу перейшов на бік ворога.

Херсонському блогеру Стремоусову, який інсценував допит "українського активіста", оголосили підозру в держзраді

Херсонському блогеру-колаборанту Кирилові Стремоусову, який пропагує "рускій мір" і співпрацює з окупантами, повідомлено про підозру.

Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру мешканцю міста Херсона в державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України)", – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, після повномасштабного вторгнення збройних сил РФ на територію України підозрюваний одразу перейшов на бік ворога.

"Маючи досвід журналістської діяльності, він цілеспрямовано завдає шкоду інформаційній безпеці України, розміщуючи на власному каналі в YouTube відеоматеріали з пропагандою «руского міра» та виправдовує збройну агресію Російської Федерації. Своїми діями підозрюваний чинить психологічний тиск на населення з активною проукраїнською позицією для подолання його спротиву та окупації", – зазначають у Офісі генпрокурора.

Стремоусов – херсонський журналіст, директор ІА "Таврія News". Ще до війни багато громадських активістів звинувачували його в сепаратистських настроях. У минулому він організовував "Російські пробіжки" в Херсоні, а у 2018 році став відомим після спроби відбити в СБУ депутата окупаційної Євпаторійської міської ради Сергія Осьминіна.

На початку 2019-го міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання голови херсонської обласної організації Соціалістичної партії України Кирила Стремоусова. Через бійку із застосуванням травматичної зброї та сльозогінного газу в пресклубі газети "Новий день" йому оголосили підозру в хуліганстві.

Днями на каналі Стремоусова з’явилося відео із назвою "В Херсоне проукраинский активист оказался провокатором", інформує "Детектор медіа". У відеоролику блогер українською мовою допитує нібито українського активіста, який розповідає йому, що всі проукраїнські мітинги в Херсоні, які виникли як спротив щодо російської агресії, організовані Службою безпеки України. 

На відео допитують представника Незалежної медіапрофспілки України Олександра Тарасова. Він розповідає, як багато років співпрацює з СБУ та як зараз у Херсоні нібито організовує мітинги на підтримку України. "Допит" Стремоусов веде українською мовою на фоні українського прапора, щоби вдати представника української влади.

Насправді Олександр Тарасов і Кирило Стремоусов – давні знайомі. За інформацією представника Інституту масової інформації в Херсонській області Сергія Нікітенка, Тарасов позиціонує себе як проукраїнський активіст, проте вже багато років працює пліч-о-пліч зі Стремоусовим. У коментарях до відео люди дякують Стремоусову за те, що розповідає «правду», й кажуть, що «СБУ мутить воду, щоби провокувати росіян на агресію». 

Також нещодавно Стремоусов погрожував "інакомислячим" російським ув’язненням. Тоді у відеозверненні Стремоусов пообіцяв "перепис населення" і покарання для "тих, хто жив на гранти". Себе він називав «рускім», який багато років "страждав" від "нацистів" і "провокацій СБУ".

У неділю, 13 березня, блогер-колаборант вийшов у Херсоні з червоним прапором на мітинг на підтримку окупантів. 

Фото: Офіс генерального прокурора

Серед учасників маргінального зібрання були також депутат міськради Ігор Семенчев, колишній заступник мера Херсона Сергій Черевко, викладач Херсонської академії безперервної освіти Тетяна Кузьмич, колишній мер Херсона Володимир Сальдо і Геннадій Бальбота.

Мітинг у Херсоні на підтримку України зібрав близько 10 тисяч людей. Херсонці зібралися навпроти будівлі обласної державної адміністрації. На мітингу видно багато українських прапорів. Учасники таким чином висловлювали своє ставлення до ідеї проголошення в регіоні "Херсонської народної республіки".

На мітингу, зокрема, лунали гасла "Додому, поки живий!", "Херсон – це Україна!" та інші, спрямовані проти окупантів.

12 березня відбулося екстрене засідання сесії Херсонської обласної ради. 44 депутати підтримали звернення про те, що "Херсонщина – це Україна". Жодної псевдореспубліки на території області не буде, заявили депутати.

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