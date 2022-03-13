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Анастасія Меркушина змінила біатлонну рушницю на автомат

27-річна біатлоністка стала в лави прикордонників.

Анастасія Меркушина змінила біатлонну рушницю на автомат
Анастасія Меркушина
Фото: http://primavera-sat-tv.com

Українська спортсменка Анастасія Меркушина змінила біатлонну гвинтівку на автомат і стала на захист Батьківщини.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі.

"На світових теренах на мою честь неодноразово підіймався прапор України. Настав час захищати його та змінити біатлонну гвинтівку на автомат. Зараз увесь світ розфарбований у жовто-блакитні кольори. Наш прапор став символом свободи та незалежності. Україна тепер є кордоном між миром та війною. А я з гордістю ношу звання старшого лейтенанта Державної прикордонної служби України. Слава Україні!" – сказала спортсменка.

27-річна Меркушина стала в лави прикордонників. В активі іменитої біатлоністки – звання чемпіонки світу та Європи серед юніорів, участь у двох олімпіадах. Вона володарка чотирьох медалей чемпіонату світу з біатлону (одна срібна і три бронзові). Усі виграні в естафетах.

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