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Зеленський відвідав у госпіталі поранених військових

Вручив нагороди солдатам та офіцерам.

Зеленський відвідав у госпіталі поранених військових
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський відвідав у госпіталі поранених захисників України.

Про це повідомляє Офіс президента.

Президент поспілкувався з пораненими військовими.

"Відвідав наших поранених бійців. Хлопці, швидше одужуйте. Вірю: найкращим подарунком до вашої виписки буде наша спільна перемога!" - сказав президент.

Під час спілкування президент нагородив українських військових медалями за доблесну службу.

У цей медзаклад доправили військових з ушкодженнями різного ступеня тяжкості після боїв у Київській області. 

Зеленський поспілкувався з керівництвом госпіталю, запитав про потреби закладу та особливі заходи, яких вживають під час війни.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України вісьмом українським захисникам. Шістьом із них посмертно.

12 березня президент Зеленський продовжив перемовини щодо протидії російській агресії з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом.

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