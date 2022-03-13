​​Міненерго: Потреби економити електроенергію немає, ​енергосистема працює стабільно

При цьому, в зоні бойових дій дуже велика кількість пошкоджень - без електропостачання залишилось 979,5 тис. домогосподарств, повністю відключено Маріуполь.

Міністр енергетики Герман Галущенко наголосив, що, не дивлячись на прицільне руйнування російськими військами об‘єктів енергетичної інфраструктури, українська енергосистема працює стабільно. Наразі потреби економити електроенергію немає.

Про це Галущенко написав у фейсбуці.

"У зоні ведення активних бойових дій дуже велика кількість пошкоджень. Ми працюємо над відновленням електропостачання. Але, на жаль, нам вдається відновлювати не так швидко, як відбуваються пошкодження і руйнування", - пояснив міністр.

Станом на сьогодні, без електропостачання залишилось 979,5 тис. домогосподарств, повністю відключено Маріуполь.

"Але якщо ми говоримо про систему енергозабезпечення країни в цілому, вона стабільна. Нагадаю, що з першого дня війни наша система працює в ізольованому режимі. Виробництво електроенергії відповідає споживанню. Ми маємо відповідні резерви у разі необхідності", - наголосив Галущенко.

Наразі, за його словами, максимально споживана потужність складає близько 14,5 – 15 тис МВт.

"За звичайних умов при такій погоді цей пік був би вищий 20 тис МВт", - додав міністр.

Галущенко назвав заклики до економії енергоспоживання фейками, які може поширювати агресор.

"Це була спроба завдяки інформаційному тероризму похитнути нашу енергосистему. Адже якщо відбувається різке зменшення споживання, то важко забезпечити відповідну частоту в енергосистемі – 50 Гц", - зазначив міністр.

"Ми наголошуємо, система надійна, і немає на сьогодні жодних підстав, щоб свідомо зменшувати споживання", - сказав Галущенко. Він закликав всіх українців, які мають можливість, вчасно сплатити за комунальні послуги, аби й надалі забезпечувати стабільне енергопостачання.

Нагадаємо, Міністерство енергетики поставило завдання перед операторами систем розподілу (ОСР) не відключати за несплату під час дії воєнного стану в Україні жодних категорій споживачів електроенергії.