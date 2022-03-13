На Вінниччині збили безпілотник окупантів

У Вінницькій області був збитий ворожий безпілотник.

Про це йдеться у відеозверненні голови Вінницької обласної військової адміністрації Сергія Борзова у Telegram-каналі.

"У нас все спокійно, бойових дій не ведеться. Сьогодні нашими військовими був збитий на території Вінницької області безпілотний літальний апарат тактичного рівня", - повідомив Борзов.

Нагадаємо, що під Черніговом українські військові розбили танковий підрозділ ворога, що мав висунутись у напрямку Києва.

А командир танкової роти полку "Азов" знищив три ворожі Т-72 і 1 бронеавтомобіль "Тигр".