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На Вінниччині збили безпілотник окупантів

Загалом в області спокійна ситуація.

На Вінниччині збили безпілотник окупантів
Фото: Оперативне командування "Північ"

У Вінницькій області був збитий ворожий безпілотник.

Про це йдеться у відеозверненні голови Вінницької обласної військової адміністрації Сергія Борзова у Telegram-каналі.

"У нас все спокійно, бойових дій не ведеться. Сьогодні нашими військовими був збитий на території Вінницької області безпілотний літальний апарат тактичного рівня", - повідомив Борзов.

Нагадаємо, що під Черніговом українські військові розбили танковий підрозділ ворога, що мав висунутись у напрямку Києва.

А командир танкової роти полку "Азов" знищив три ворожі Т-72 і 1 бронеавтомобіль "Тигр".

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