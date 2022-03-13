Командир роти "Азову" знищив три Т-72 російських окупантів

Командир танкової роти полку "Азов" знищив три ворожі Т-72 і 1 бронеавтомобіль "Тигр".

Про це повідомляє пресцентр полку "Азов".

"У результаті бою командир танкової роти полку Азов на своєму танку знищив 3 ворожі Т-72 і 1 броньований автомобіль "Тигр". Загалом азовцями знищено 6 танків, а також - 2 БТРи, 1 "тигр" та ворожу піхоту. У полон до азовців потрапило 12 ворогів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в "Азові", в Маріуполі зараз тривають запеклі бої.

"Дух бійців незламний, адже ми розуміємо, що ворог готовий лишити замість красивого в минулому міста лише руїни. Боротьба за життя півмільйонного міста триває", - додали в полку.

Нагадаємо, що 13 березня Адміністрація морських портів України втратила зв’язок з Маріупольською філією.

В оточеному Маріуполі відбувається найгірша гуманітарна катастрофа на Землі, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Також стало відомо, що підрозділ Державної прикордонної служби ліквідував 15 російських окупантів під час боїв під Маріуполем.