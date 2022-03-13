Резніков закликав закрити небо у звʼязку з атакою на полігон поблизу Львова, де працюють іноземні інструктори

Міністр оборони Олексій Резніков закликав закрити над Україною небо у звʼязку з атакою росіян на Міжнародний центр з підтримки миру та безпеки, що розташований поблизу Львова.

У Twitter він повідомив, що в цьому центрі працюють іноземні інструктори.

"Інформація про постраждалих уточнюється. Це нова терористична атака на мир і безпеку поблизу кордонів ЄС-НАТО. Потрібно вжити заходів, щоб зупинити це. Закрийте небо!" – закликав очільник оборонного відомства України.

Сьогодні вранці ворожі війська випустили вісім ракет по Міжнародному центру підтримки миру і безпеки в селі Старичі. Центр більш відомий як Яворівський полігон і розташований за 30 км від Львова. Крім того, Старичі розташовані в 23,15 км від Грушева, де є прикордонний пункт на межі з Польщею. Польща – країна НАТО.