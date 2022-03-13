Російська артилерія вночі розстрілювала села Сумщини, на Київщині в трьох громадах гуманітарна катастрофа, – зведення від ОДА

Цієї ночі російські війська з артилерії кілька разів розстрілювали мирні села Охтирського району Сумщини та саму Охтирку.

Стріляють вони переважно з окупованого Тростянця. Ворог скористався режимом тиші для укріплення своїх позицій і переміщення, повідомили у зведенні станом на 8-му ранку від голів ОДА.

У Київській області в трьох громадах Вишгородського району – гуманітарна катастрофа. Славутич, що біля Чорнобиля, досі без світла. В Ірпені та Макарові йдуть бої, ворог постійно переміщується в Гостомельській, Бородянській і Бучанській громадах.

У Броварському районі – пересування ворожої техніки населеними пунктами. У трьох громадах цього району тривають бойові дії.

Чернігівська область цієї ночі зазнала трьох авіанальотів. Руйнування та жертви уточнюються. Навколо Чернігова — оборонні бої. Вчора було звільнено два населені пункти на Київському напрямку.

У Житомирській області вночі була тривала тривога, вранці – ще дві. Інформації про руйнування та втрати поки що немає.

Кіровоградська область мала кількагодинну повітряну тривогу, загалом ситуація спокійна.

Дніпропетровщина – з 3:30 майже до 7:00 – тривога. Без вибухів. Уранці спокійно.

У Харкові – всю ніч повітряні тривоги, по області – активні бойові дії на Ізюмщині.

Військові та мешканці Запорізького краю у взаємодії з поліцією, ДСНС, підрозділами Сил оборони України та владою міста Запоріжжя стримують масований наступ окупаційних військ. На цей час ситуація без суттєвих змін, але ворог продовжує активно застосовувати артилерію, танки, гранатомети та міномети.

На Рівненщині всю ніч були повітряні тривога, на ранок – спокійно.

Волинь – відносно спокійно. З третьої ночі — повітряні тривоги.

На Вінниччині відносно спокійно, вночі – повітряні тривоги.

Закарпаття – спокійно.

На Хмельниччині тривоги були з 3:30 по 6:30, а загалом спокійно. У Черкасах і Тернополі теж були тривоги.

На Львівщині окупанти здійснили авіаудар по Міжнародному центру миротворчості та безпеки. За попередніми даними, вони випустили 8 ракет. Інформацію про потерпілих встановлюють.

У Полтавській області – повітряні тривоги з 3:30 до 7:00. На ранок – спокійно.

У Чернівцях була повітряна тривога. В Івано-Франківську – тривога і вибухи.

Житловий сектор Сєвєродонецька, Рубіжного, Лисичанська та Попасної на Луганщині під постійними обстрілами. Є жертви та постраждалі серед мирного населення.

Попри постійні обстріли, енергетикам вдалося підключити 13000 абонентів, газівникам — 7000.

Маріуполь в облозі, бої на околицях міста. Гуманітарна колона просувається — повільно, але йде. Гучно по всій лінії на Донеччині. У Краматорську всю ніч і вранці повітряні тривоги. Літаки над Лиманом, Слов'янськом, Святогірськом. Є інформація про удари вчора ввечері в район Святогірської лаври. Є поранені. Інформація перевіряється.

На Миколаївщині ніч минула відносно спокійно, область тримає оборону.

Херсонщина – починаючи з вечора та всю ніч сильні вибухи, "гради" в районі аеропорту. Інформацію перевіряють.

Одеса – кілька годин була повітряна тривога, загалом спокійно.